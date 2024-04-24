Азербайджан может использовать платформу СОР29, чтобы рассказать свою историю.

Как передает Day.Az, об этом Trend сказал экс-посол США в Азербайджане Мэтью Брайза в кулуарах Международного форума "COP29 и Зеленый взгляд для Азербайджана".

"Что касается СОР29, то это одно их самых больших событий в истории Азербайджана. Весь мир будет наблюдать за мероприятием, и все хотят, чтобы оно прошло успешно. Азербайджану надо использовать этот момент сейчас, чтобы рассказать историю страны", - подчеркнул он.

Посол Брайза так же упомянул об успешном начале процесса делимитации между Азербайджаном и Арменией и выразил надежду на ускорение этого процесса.

Отметим, что 24 апреля в Лачине начала работу конференция в рамках Международного форума "COP29 и Зеленый взгляд для Азербайджана" с участием 64 авторитетных экспертов из 30 стран.

На конференции, организованной совместно Университетом ADA и Центром анализа международных отношений (ЦАМО), академики, бывшие послы и представители международных мозговых центров поделились своим опытом в области устойчивого развития и "зеленой" энергии.

23 апреля они приняли участие в международном форуме на тему "COP29 и Зеленый взгляд для Азербайджана" в Университете ADA и направили вопросы Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

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