Азербайджан и Казахстан подписали меморандум о продвижении Среднего коридора

Азербайджанская международная ассоциация автомобильных перевозчиков (АBADA) и Национальная ассоциация перевозчиков крупногабаритных и тяжеловесных грузов Казахстана подписали меморандум о продвижении Среднего коридора, сообщает в среду Day.Az

Согласно данным АBADA, подписание состоялось в рамках встречи по расширению сотрудничества в области грузоперевозок между Азербайджаном и Казахстаном.

Отмечается, что в ходе встречи были обсуждены проблемы, с которыми сталкиваются автоперевозчики обеих стран в этой сфере, дальнейшее развитие транспортно-логистических услуг, совершенствование механизмов поддержки малого и среднего бизнеса, совместная деятельность по обеспечению устойчивого развития перевозок, продвижение Среднего коридора и другие вопросы, а также состоялся обмен мнениями по затронутым вопросам.

По итогам встречи был подписан меморандум.

Отметим, что Средний коридор связывает сети контейнерных железнодорожных грузовых перевозок Китая и стран Европейского союза через страны Центральной Азии, Кавказа, Турции и Восточной Европы.

Многосторонняя мультимодальная транспортная инфраструктура связывает паромные терминалы Каспийского и Черного морей с железнодорожными системами Китая, Казахстана, Азербайджана, Грузии, Турции, Украины и Польши.

Средний коридор способствует увеличению грузопотока из Китая в Турцию, а также в страны Европы и в обратном направлении.

Маршрутный поезд, курсирующий по этому коридору, доставляет грузы из Китая в Европу в среднем за 20-25 дней, и это одно из главных преимуществ данного транспортного коридора.

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