Президент Ирака приглашен к участию в COP29

Президент Республики Ирак Абдель Латиф Джамал Рашид приглашен принять участие в 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Азербайджане. Посол Азербайджана Насир Мамедов представил Президенту Ирака пригласительное письмо Президента Ильхама Алиева.

Как сообщили Day.Az в посольстве, Президент Ирака поблагодарил Президента Азербайджана за приглашение на COP-29.

В ходе встречи состоялся широкий обмен мнениями о дальнейших перспективах отношений между Азербайджаном и Ираком.

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