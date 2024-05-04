COP29 подтолкнет мир к принятию смелых и амбициозных решений

"Тройка сопредседателей COP" - инициатива, направленная на укрепление преемственности между COP28 (ОАЭ), COP29 (Азербайджан) и COP30 (Бразилия), и есть надежда на то, что она подтолкнет правительства к принятию смелых и амбициозных решений.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье, опубликованной на сайте телеканала Euronews.

Представляем вашему вниманию перевод данной статьи:

В апреле в Берлине состоялась ежегодная конференция "Петерсбергского климатического диалога". Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок открыла мероприятие, напомнив странам с развитой экономикой о необходимости взять на себя ответственность за достижение климатических целей.

Она призвала страны, загрязняющие окружающую среду, увеличить взносы, чтобы помочь более бедным государствам справиться с изменением климата.

"Я настоятельно призываю всех, кто может, присоединиться к нашим усилиям, особенно страны G20. Потому что сильные экономики несут большую ответственность", - сказала она.

Конференция дала возможность обсудить повестку дня саммита COP29, которая пройдет в Баку в ноябре этого года. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в беседе с Euronews отметил важность глобального сотрудничества в решении климатических проблем: "Это наша общая задача, и мы должны приложить все усилия для того, чтобы внести свой вклад. Конечно, каждая страна, в зависимости от своих финансовых возможностей и в зависимости от повестки дня, должна выполнять свою работу. Это нелегко, потому что мир многообразен. Перед каждой страной стоит множество вызовов".

Многие спикеры отметили, что прошедшая в прошлом году в ОАЭ конференция COP28 стала определяющей точкой отсчета для достижения глобального консенсуса в отношении климатических амбиций. Консенсус ОАЭ представляет собой дорожную карту для достижения целей, указанных в Парижском соглашении для удержания повышения температуры до 1,5 градуса, а также других устойчивых ориентиров.

"Тройка сопредседателей COP" - инициатива, направленная на укрепление преемственности между COP28 (ОАЭ), COP29 (Азербайджан) и COP30 (Бразилия), и надежда на то, что она подтолкнет правительства к принятию смелых и амбициозных решений.

Назначенный президент COP29 Мухтар Бабаев заявил, что его план председательства заключается в том, чтобы "расширить амбиции и создать условия для действий. Это включает в себя разработку четких планов по удержанию повышения температуры до 1,5 градуса в пределах досягаемости, а также обеспечение необходимого финансирования".

В интервью для Euronews Бабаев сказал: "Я думаю, что для нас, для нашей команды - по крайней мере на начальном этапе - важно слушать, услышать все голоса, попытаться впитать все идеи и начать переговорный процесс. Я думаю, что "Петерсбергский климатический диалог" является одним из очень важных форумов. Это прекрасная возможность для того, чтобы услышать друг друга, и хороший шанс для команды СОР29, чтобы она смогла передать месседжи с нашей стороны".

На вопрос о том, что стоит ожидать от СОР29 в Баку, Бабаев ответил: "Главная повестка заключается в обеспечении финансирования климата. Мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы пригласить все страны для эффективных переговоров. Поскольку подходы бывают разными и порой противоречивыми, мы должны приблизить страны друг к другу".

Что касается консенсуса, достигнутого на СОР28, президент СОР29 отметил: "Самым важным вопросом является наш призыв к выполнению данных ранее обещаний. Было проведено 28 конференций СОР, принято большое количество решений и инициатив. Давайте посмотрим, как нам удастся выполнить эти общения. Важно увидеть, сможем ли мы претворить их в действие", - сказал он.

Одним из таких обещаний является переход стран от ископаемого топлива. Заместитель министра энергетики Азербайджана и исполнительный директор COP29 Эльнур Солтанов сказал: "Речь идет о переходе от ископаемого топлива к энергетическим системам на справедливой, равноправной основе. И мы, безусловно, поддерживаем это. Но, опять же, обычно вся структура международной экономической системы построена на ископаемом топливе. Нам нужны альтернативные модели развития, которые не используют ископаемое топливо".

Он сказал, что важную роль будут играть технологии и политика, добавив: "Нам нужно увидеть проверенные модели, которые действительно докажут, что это возможно. И это экономически эффективно, потому что на самом деле "зеленый" переход - это проблема развития. Нельзя делать это за счет экономического развития. Они должны идти рука об руку. И мы работаем в этом направлении, чтобы появились такие модели, которым мог бы подражать весь мир".