В Баку работникам нефтегазовой сферы предоставлены квартиры в новых домах

Сегодня министр экономики Азербайджана, председатель Наблюдательного совета SOCAR Микаил Джаббаров, президент SOCAR Ровшан Наджаф и члены Наблюдательного совета ознакомились с работой, проведенной в жилом комплексе, построенном жилищно-строительным кооперативом "Нефтчи".

Как сообщает в субботу Day.Az, строительные работы в жилом комплексе, расположенном на территории посёлка Биби-Эйбат в Сабаильском районе Баку, начались в 2020 году.

Всего в жилом комплексе предусмотрено строительство восьми зданий на 676 квартир. В двух 17-этажных зданиях, строительство которых было завершено в 2023 году, имеются 252 квартиры (однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные). Квартиры полностью отремонтированы, оснащены коммунальными услугами. В комплексе продолжается строительство еще шести зданий.

На встрече между членами Наблюдательного совета и жителями было подчеркнуто, что социальное обеспечение работников нефтегазовой промышленности и улучшение их жилищно-бытовых условий постоянно находятся в центре внимания Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева. Было отмечено, что меры по улучшению социальных условий нефтяников будут продолжены и в дальнейшем.

Было проведено распределение квартир в построенных зданиях между сотрудниками SOCAR, которые в прошлом году стояли в очереди на жилье. Среди владельцев новых квартир есть сотрудники SOCAR, участвовавшие в Первой и Второй Карабахских войнах.

На мероприятии владельцам квартир были представлены документы на квартиры. Они поблагодарили за оказанную поддержку в улучшении их жилищных условий.

Затем участники мероприятия ознакомились с условиями, созданными в новых квартирах.

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