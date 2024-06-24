Ненефтяной сектор в Азербайджане превысит 5,5% ВВП

В 2024 году развитие ненефтяного сектора в Азербайджане ускорится и превысит 5,5% ВВП.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили в ходе церемонии открытия "5-й выставки продвижения местных компаний".

"В 2024 году развитие ненефтяного сектора в Азербайджане ускорится и превысит 5,5% ВВП, при этом общий рост расходов составит более 3,8%, а уровень инклюзивности превысит 2,7%. Население и частный сектор имеют благоприятную среду для развития. Необходимо обеспечить законодательную поддержку частного сектора в Азербайджане, чтобы избежать ошибок и обеспечить знание конкурсного кодекса наизусть. Это позволит эффективно работать в условиях современной конкурентной среды. Экономическая политика, проводимая главой государства, нацелена на создание благоприятных условий для частного сектора, несмотря на существующие риски. Важно также напомнить, что успех зависит не только от удачи и внешней среды, но и от достаточной законодательной базы и поддержки", - подчеркнул он.

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