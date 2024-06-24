Изучается возможность беспилотного вождения судов на МТК "Север-Юг"

Отработка технологии беспилотного судовождения может быть запущена на зарубежных судах на маршруте международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг".

Об этом передает в понедельник Day.Az со ссылкой на компанию-разработчика автономной системы судовождения - Sitronics KT (входит в российскую группу IT-компаний Sitronics).

"Беспилотное вождение судов может дать новый толчок для развития МТК "Север-Юг", стимулируя оснащение как самих судов по последнему слову техники для безопасной работы МТК, так и портов по маршруту следования цифровыми системами для приема таких судов", - считают в компании.

Эксперты-разработчики уверены, что беспилотное судовождение будет позитивным и для информационной системы управления логистическими процессами коридора "Север-Юг".

Сообщение компании цитирует генерального директора Sitronics KT Андрея Родионова о том, что реализация такого международного проекта может стать шагом к стандартизации требований к технологии автономного судовождения на международном уровне.

Отметим, что МТК "Север-Юг" развивается с 2000 года, но особенно активно последние несколько лет. Его участниками являются 14 государств, включая Азербайджан.

Маршрут берет начало на севере РФ и тянется к Каспию, от которого имеет несколько ответвлений, в том числе на Азербайджан и Иран.

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