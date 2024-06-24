Азербайджан впервые получит углеродные кредиты для малых гидроэлектростанций

В начале 2024 года в целях получения углеродных сертификатов для малых гидроэлектростанций "Чираг-1", "Чираг-2", "Союгбулаг", "Гамышлы" и "Мейдан", расположенных в Кяльбаджарском районе, а также "Мирик" и "Гарыгышлак", расположенных в Лачинском районе, и обеспечения участия в добровольном рынке углеродных кредитов, ОАО "Азерэнержи" в рамках сотрудничества с SOCAR Trading были поданы обращения в Global Carbon Council (Катар) и Gold Standard (Швейцария).

Об этом в понедельник Day.Az сообщили в "Азерэнержи".

Было отмечено, что вышеупомянутыми структурами был проведен предварительный просмотр документов по семи малым гидроэлектростанциям, и в рамках процедуры регистрации был назначен полевой аудит.

"Для реализации этапа полевого аудита была привлечена аудиторская компания.

Этот этап был проведен экспертом, находящимся с визитом в Азербайджане в течение трех дней, начиная с 10 июня 2024 года.

В результате деятельности семи малых гидроэлектростанций, процедура регистрации которых продолжается, в течение года планируется предотвратить выброс в атмосферу 40-50 тысяч тонн углекислого газа", - говорится в сообщении учреждения.

Отметим, что этот проект, который будет реализован на освобожденных от оккупации территориях, является одним из первых проектов, поданных Азербайджаном для участия в добровольном рынке углеродных кредитов.

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