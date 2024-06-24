ЦБ Азербайджана и ВБ рассмотрели проекты и инициативы, реализуемые в стране

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и Всемирный банк (ВБ) рассмотрели проекты и инициативы, реализуемые в стране.

Об этом, как сообщает в понедельник Day.Az, говорится в публикации председателя ЦБА Талеха Кязымова в соцсети Х.

В публикации отмечается, что были проведены продуктивные переговоры с делегацией во главе с региональным директором ВБ по Южному Кавказу Роландой Прайс.

"В ходе встречи мы рассмотрели проекты и инициативы, реализуемые в нашей стране в рамках сотрудничества с ВБ. Кроме того, мы обсудили важные моменты, связанные с процессом подготовки новой Рамочной программы странового партнерства ВБ для Азербайджана, которая будет способствовать реализации программы реформ и развития страны", - написал Талех Кязымов.

Отметим, что за более чем 30 лет успешного сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Всемирным банком, банк предоставил Азербайджану 49 завершенных и 3 текущих государственных кредита на 52 проекта общей суммой более 4 миллиардов долларов США.

Кроме того, на грантовые проекты в различных направлениях было выделено более 115 проектов технического содействия на сумму более 30 миллионов долларов США.

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