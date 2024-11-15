Для устойчивого развития экономики Центральной Азии важно повышение энергоэффективности

Повышение энергоэффективности и внедрение стратегий по смягчению изменения климата имеют решающее значение для обеспечения устойчивого развития экономик Центральной Азии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал Генеральный директор по глобальной практике и партнерствам Группы Исламского банка развития (ИБР) Иса Файе во время панельной дискуссии высокого уровня по вопросам регионального сотрудничества для увеличения инвестиций и финансирования энергетического перехода в Центральной Азии.

"Сфера возобновляемых источников энергии в регионе имеет большое значение, поскольку здесь имеется значительный потенциал для использования солнечной, ветровой, гидро-, биомассовой энергии и других источников. Это создает значительные возможности для перехода к более чистым и возобновляемым источникам энергии", - сказал он.

Он подчеркнул, что несмотря на это, банк считает, что есть несколько аспектов, которые требуют большего внимания для того, чтобы извлечь выгоду из региональной интеграции.

"Во-первых, критически важно обеспечить наличие сильной политической воли, а также согласованных энергетических политик и рамок управления по всему региону для стимулирования энергоэффективности и перехода на возобновляемые источники энергии", - отметил Иса Файе.

Далее он выделил, что сбор данных о состоянии возобновляемых источников энергии по всему региону, а также выявление возможностей и проблем для инвестиций в эту сферу, являются необходимыми для принятия обоснованных решений, направленных на улучшение экосистемы возобновляемых источников энергии, что ускорит энергетический переход.

"В-третьих, важным является продвижение трансграничной торговли энергией среди стран Центральной Азии с соседними регионами. Это важно для содействия региональной экономической интеграции и региональной связанности, что позволит снизить стоимость производства энергии для стран региона. Используя соединенные инфраструктуры передачи электроэнергии, такие как линии передачи электроэнергии Casa 1000, связывающие различные страны региона, мы сможем существенно снизить операционные затраты, сократив их на 6,4 миллиарда долларов в течение следующих десяти лет", - добавил он.