Названы продукты, которые помогут стать счастливее

В конце зимы нам всем не хватает солнца, энергии и многих витаминов. Day.Az со ссылкой на Гастрономъ рассказывает о продуктах, которые станут полноценным источником "гормонов счастья".

Давайте разберемся, в каких продуктах искать полезные вещества, которые помогут настроиться на успешное решение задач, вдохновиться новой идеей или наконец-то начать посещать спортзал.

Первое, на что ученые рекомендуют обратить внимание - источники серотонина. Именно этот нейромедиатор влияет на настроение, двигательную активность, восприятие боли, пищевые привычки и либидо. А найти столь ценный элемент можно в куриных яйцах, кунжутной и соевой муке, семенах тыквы, твердых сырах, красном и белом сортах мяса, субпродуктах и бананах.

Вторым чемпионом, который отвечает за хорошее настроение, оптимистичный настрой, является витамин D. Поэтому так важно употреблять продукты, богатые витамином D. Какие из них самые ценные? В наш список суперфудов вошли: печень трески, жирная рыба, куриные и перепелиные яйца, грибы.

Добавим к нашей продуктовой корзине продукты с высоким содержанием магния, поскольку при его дефиците мозг вырабатывает меньше гормона счастья. Среди них рисовые и пшеничные отруби, тыквенные и подсолнечные семечки, семена льна, кунжута и чиа, орехи, крупы и разнообразные бобовые.

Не обойтись в конце зимы и без источников витамина В. Именно он способствует синтезу серотонина и дарит нам бодрость в течение дня. Больше всего витамина В можно найти в красном мясе, рыбе, морепродуктах, яйцах и зеленых листовых овощах.

Добавим к набору для радости еще и источники эндорфинов, которые найдем в продуктах, содержащих насыщенные и ненасыщенные жиры. Насыщенные есть в мясе, яичном желтке, сливках, сливочном масле, ненасыщенные - в растительных маслах, рыбе, орехах, семечках и авокадо.

Не секрет, что хорошее настроение порой появляется после употребления продуктов с высоким содержанием углеводов. Но диетологи не рекомендуют налегать на булочки и пирожные, лучше отдать предпочтение темному шоколаду.

Интересно, а какие напитки способны подарить нам вдохновение? Делимся тремя рецептами коктейлей для радости.

Чай Груша с бузиной

ИНГРЕДИЕНТЫ

150 мл жасминового чая

1 сочная большая груша

60 мл сиропа бузины

25 г лайма

2 веточки свежего тимьяна

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Шаг 1

Заварите жасминовый чай.

Шаг 2

Процедите его через сито. Перелейте в чайник.

Шаг 3

Грушу и лайм нарежьте тонкими ломтиками. Добавьте все ингредиенты к чаю. Перемешайте и дайте настояться. Подавайте горячим.

Фиалковый лимонад

ИНГРЕДИЕНТЫ

50 мл свежевыжатого сока грейпфрута

40 мл фиалкового сиропа

70 г грейпфрута

150 мл содовой

2 свежие веточки тимьяна

лёд фраппе

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Шаг 1

В хайбол объёмом 350 мл налейте сок и сироп.

Шаг 2

Положите лёд и налейте содовую, перемешайте. Украсить дольками грейпфрута и тимьяном.

Яблочно-грушевый пунш

ИНГРЕДИЕНТЫ

50 мл свежевыжатого яблочного сока

50 мл свежевыжатого грушевого сока

40 мл рома

40 г мёда

40 г лимона

100 мл кипятка, приготовленного из питьевой воды

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Налить все ингредиенты в бокал рокс. Перемешать и подавать.