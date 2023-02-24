Названы продукты, которые помогут стать счастливее
В конце зимы нам всем не хватает солнца, энергии и многих витаминов. Day.Az со ссылкой на Гастрономъ рассказывает о продуктах, которые станут полноценным источником "гормонов счастья".
Давайте разберемся, в каких продуктах искать полезные вещества, которые помогут настроиться на успешное решение задач, вдохновиться новой идеей или наконец-то начать посещать спортзал.
Первое, на что ученые рекомендуют обратить внимание - источники серотонина. Именно этот нейромедиатор влияет на настроение, двигательную активность, восприятие боли, пищевые привычки и либидо. А найти столь ценный элемент можно в куриных яйцах, кунжутной и соевой муке, семенах тыквы, твердых сырах, красном и белом сортах мяса, субпродуктах и бананах.
Вторым чемпионом, который отвечает за хорошее настроение, оптимистичный настрой, является витамин D. Поэтому так важно употреблять продукты, богатые витамином D. Какие из них самые ценные? В наш список суперфудов вошли: печень трески, жирная рыба, куриные и перепелиные яйца, грибы.
Добавим к нашей продуктовой корзине продукты с высоким содержанием магния, поскольку при его дефиците мозг вырабатывает меньше гормона счастья. Среди них рисовые и пшеничные отруби, тыквенные и подсолнечные семечки, семена льна, кунжута и чиа, орехи, крупы и разнообразные бобовые.
Не обойтись в конце зимы и без источников витамина В. Именно он способствует синтезу серотонина и дарит нам бодрость в течение дня. Больше всего витамина В можно найти в красном мясе, рыбе, морепродуктах, яйцах и зеленых листовых овощах.
Добавим к набору для радости еще и источники эндорфинов, которые найдем в продуктах, содержащих насыщенные и ненасыщенные жиры. Насыщенные есть в мясе, яичном желтке, сливках, сливочном масле, ненасыщенные - в растительных маслах, рыбе, орехах, семечках и авокадо.
Не секрет, что хорошее настроение порой появляется после употребления продуктов с высоким содержанием углеводов. Но диетологи не рекомендуют налегать на булочки и пирожные, лучше отдать предпочтение темному шоколаду.
Интересно, а какие напитки способны подарить нам вдохновение? Делимся тремя рецептами коктейлей для радости.
Чай Груша с бузиной
ИНГРЕДИЕНТЫ
150 мл жасминового чая
1 сочная большая груша
60 мл сиропа бузины
25 г лайма
2 веточки свежего тимьяна
ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Шаг 1
Заварите жасминовый чай.
Шаг 2
Процедите его через сито. Перелейте в чайник.
Шаг 3
Грушу и лайм нарежьте тонкими ломтиками. Добавьте все ингредиенты к чаю. Перемешайте и дайте настояться. Подавайте горячим.
Фиалковый лимонад
ИНГРЕДИЕНТЫ
50 мл свежевыжатого сока грейпфрута
40 мл фиалкового сиропа
70 г грейпфрута
150 мл содовой
2 свежие веточки тимьяна
лёд фраппе
ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Шаг 1
В хайбол объёмом 350 мл налейте сок и сироп.
Шаг 2
Положите лёд и налейте содовую, перемешайте. Украсить дольками грейпфрута и тимьяном.
Яблочно-грушевый пунш
ИНГРЕДИЕНТЫ
50 мл свежевыжатого яблочного сока
50 мл свежевыжатого грушевого сока
40 мл рома
40 г мёда
40 г лимона
100 мл кипятка, приготовленного из питьевой воды
ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Налить все ингредиенты в бокал рокс. Перемешать и подавать.
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