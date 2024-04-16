Врач предупредила о вреде шоколада и чая для некоторых людей

Кофе, чай, шоколад, а также некоторые пищевые привычки могут вызвать изжогу, предупредила гастроэнтеролог Лорен Блайх. Ее слова цитирует издание HuffPost, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Блайх рассказала, что изжога возникает, если сфинктер между желудком и пищеводом не сокращается должным образом, позволяя желудочной кислоте беспрепятственно попасть в пищевод. Врач отметила, что подобное нарушение возникает при некоторых заболеваниях желудочно-кишечного тракта, но может появиться и у некоторых здоровых людей, например, после употребления кофе или чая. "Иногда кофеин вызывает расслабление мышцы нижнего пищеводного сфинктера, что позволяет большему количеству желудочной кислоты попасть в пищевод", - предупредила гастроэнтеролог.

Еще одной неожиданной причиной изжоги Блайх назвала шоколад. По ее словам, неприятное действие этого десерта объясняется содержанием в нем кофеина и теобромина, который тоже способен расслабить мышцу пищеводного сфинктера.

Кроме того, по словам специалистки, изжога может появиться, если поесть перед тренировкой, незадолго до сна или менее чем через три часа после предыдущего приема пищи. В этих случаях кислота из желудка попадает в пищевод из-за физического воздействия, в частности поднятия тяжестей, давления большого объема еды или из-за позы, при которой желудок находится выше пищевода, объяснила врач.

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