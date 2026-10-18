Ученый рассказал, можно ли в «чистый промежуток» без еды пить чай, кофе и молоко

Самый строгий вариант ежедневного периода без приемов пищи, который называют "чистым промежутком", - это употребление только воды. Такие периоды нужны, чтобы организм регулярно обходился без калорий: обмен веществ не рассчитан на поступление пищи с раннего утра до поздней ночи. Обратная ситуация может привести к проблемам со здоровьем.

Как передает Day.Az, об этом "Газете.Ru" рассказал директор Института биологии старения и медицины здорового долголетия РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского, член-корреспондент РАН Алексей Москалев.

Когда питательные вещества не поступают, метаболизм переключается в восстановительное состояние, а ограничение приема пищи дневным окном 8-10 часами в клинических испытаниях улучшало метаболические показатели человека. Ранее Москалев относил питание с "чистыми" промежутками, наряду со сном и физической активностью, к факторам с самыми надежными научными данными о снижении риска преждевременной смерти.

"Ложка сахара, молоко, сливки, сок, сладкий напиток - это уже поступление питательных веществ и формально окончание "чистого" промежутка. Но я бы не превращал это в математическую игру вокруг одной капли молока. Для здоровья важнее регулярный достаточно продолжительный период без еды, чем стремление добиться метаболической "стерильности" до последней калории", - пояснил эксперт.

Отдельная зона неопределенности - некалорийные добавки и подсластители. Данных о том, как они влияют на метаболические эффекты такого режима, заметно меньше, поэтому утверждать, что они допустимы, ученый не стал.

"Тем более что систематический прием практически всех подсластителей показывает побочные эффекты для здоровья", - предупредил Москалев.

Что касается самого пищевого окна, популярное правило "не есть после шести" научного смысла само по себе не имеет, добавил он: важны не цифры на часах, а суточный ритм, продолжительность периода еды и его положение относительно сна. Например, питание с 10:00 до 20:00 - это 10-часовое окно, которое вполне укладывается в варианты режима.

Однако данные в целом склоняются к тому, что более раннее окно физиологически предпочтительнее позднего: чувствительность к инсулину и другие метаболические процессы подчинены циркадным, то есть суточным, ритмам. А вот "последний прием строго за три часа до сна" превращать в универсальный закон нельзя - такого точного порога наука не установила. Если человек ложится в 23:00-00:00, ужин в 20:00 выглядит вполне разумно.

"Я бы расставил приоритеты так: регулярный суточный режим, отсутствие постоянных поздних перекусов, разумная продолжительность пищевого окна и, по возможности, отказ от переноса основной еды на вечер", - заключил собеседник "Газеты.Ru".