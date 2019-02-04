YouTube может лишиться популярной функции

Разработчики популярного видеохостинга YouTube рассматривают возможность удаления кнопки "дизлайк" - негативной оценки под видео. Об этом сообщил директор площадки по управлению интернет-проектами Том Леунг, передает Day.Az со ссылкой на Лайф.

По его словам, команда разработчиков стремится убрать возможность дизлайк-спама и флеш-ботов, при помощи которых группы пользователей могли бы специально занижать рейтинги конкретных видеороликов для нанесения вреда авторам и их каналам.

В рамках этой идеи рассматривается возможность предоставления выбора для владельца канала, отображать "дизлайк" под его видеороликами или нет. Также рассматривается вариант, при котором тот, кто хочет поставить плохую оценку, будет вынужден пройти небольшой опрос, где бы он пояснил свой выбор. Так предполагается бороться с теми, кто на импульсивной волне дизлайкает ролики без разбора. Самым радикальным решением может стать удаление "дизлайка" совсем.

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