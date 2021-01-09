Hyundai подтвердила переговоры с Apple о создании автомобиля

Южнокорейская компания Hyundai и американская технологическая корпорация Apple ведут переговоры о совместном создании электрокаров и аккумуляторов. На фоне новости акции Hyundai взлетели на 19%, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Hyundai Motor сообщает, что предложения о совместной разработке автомобилей они получают от различных компаний, но все обсуждения находятся на начальной стадии и окончательные решения пока не приняты.

Также известно, что Apple ведет переговоры по созданию электромобиля Apple Car с несколькими автомобильными производителями, а корейский Hyundai рассматривается основным производственным партнером. Однако говорить о партнерстве пока рано, так как окончательное решение еще не принято.