Hyundai подтвердила переговоры с Apple о создании автомобиля
Южнокорейская компания Hyundai и американская технологическая корпорация Apple ведут переговоры о совместном создании электрокаров и аккумуляторов. На фоне новости акции Hyundai взлетели на 19%, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Hyundai Motor сообщает, что предложения о совместной разработке автомобилей они получают от различных компаний, но все обсуждения находятся на начальной стадии и окончательные решения пока не приняты.
Также известно, что Apple ведет переговоры по созданию электромобиля Apple Car с несколькими автомобильными производителями, а корейский Hyundai рассматривается основным производственным партнером. Однако говорить о партнерстве пока рано, так как окончательное решение еще не принято.
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