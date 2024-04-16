Названы самые высокооцененные гаджеты Apple
Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали мартовский рейтинг гаджетов Apple, основанный на оценках удовлетворенности пользователей тем или иным устройством, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Статистика примечательна тем, что лидирующие места в ней достались старым смартфонам и планшетам Apple. Так, на первой строчке оказался iPad Pro 2 с 10,5-дюймовым экраном, который имеет в среднем 96,6% положительных отзывов. За ним следует iPad Air (96,4%) 2020 года с чипом Apple A14. Тройку лидеров замыкает iPhone 12 mini с 95,9% положительных оценок. Несмотря на любовь пользователей к этому смартфону, в линейке iPhone 12 он был самым непопулярным.
Четвертое и пятое места закрепились за iPad Pro 4 на 12,9 дюйма с 95,2% положительных отзывов и iPhone SE 2 (95,05%). В топ также попали iPad Pro 2 и Pro 3 на 11 дюймов с оценкой в 95% и 94,5% соответственно, iPad Air 5 (93,5%), iPad Pro 11 (93,3%) и iPad mini 5 (93,3%).
Примечательно, что в топе не оказалось ни одного актуального смартфона Apple. Из последних самая высокая оценка у iPhone 13 mini, который занял 12 место с оценкой в 92%.
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