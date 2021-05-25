Низкий уровень тестостерона делает мужчин более уязвимыми для коронавируса

Медики из США обнаружили, что низкий уровень тестостерона в крови мужчин делает их более уязвимыми для коронавируса и повышает вероятность развития тяжелых форм COVID-19.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщила пресс-служба университета Вашингтона в Сент-Луисе (WUSTL) со ссылкой на статью в журнале JAMA Network Open.

"Во время пандемии сформировалось общепринятое представление о том, что тестостерон плохо влияет на здоровье больных. Наши наблюдения указали на то, на самом деле для мужчин характерно обратное - низкий уровень тестостерона значительно повышал риск их смерти или вероятность попадания в реанимацию. Более того, ситуация усугублялась, если концентрация гормона падала во время госпитализации", - заявил профессор WUSTL Абхинав Диван, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Практически с первых дней после начала эпидемии коронавируса SARS-CoV-2 в Ухане медики стали замечать, что вызываемая им болезнь значительно чаще поражает и убивает мужчин, чем женщин. Эти различия биологи изначально связывали с тем, что клетки легких мужчин содержат в себе значительно больше молекул рецептора ACE2, которые вирус использует для заражения, чем аналогичные тельца в органах дыхания женщин. Впоследствии мнения специалистов разделились, хотя большинство исследователей продолжает считать, что мужчины действительно больше подвержены этому вирусу.

Подобные соображения, как отмечают авторы открытия, заставили многих медиков считать, что высокая уязвимость мужчин к коронавирусной инфекции была связана с избытком тестостерона в их организме и различными вариациями генов, управляющими его синтезом в гормональных железах и половых органах мужчин.

Гормоны и вирус

Профессор Диван и его коллеги проверили, так ли это на самом деле, изучив гормональный профиль свыше 150 мужчин и женщин, попавших в клинику их университета с тяжелыми формами коронавирусной инфекции. Помимо замеров концентрации тестостерона, ученые измерили то, как много эстрогена, инсулина и прочих важнейших гормонов присутствует в их организме.

Как показали эти замеры, вариации в концентрации ни одного из этого гормонов не влияли существенным образом на то, как протекала болезнь среди женщин как с легкими, так и с тяжелыми формами коронавирусной инфекции. Для мужчин была характерна обратная ситуация - доля тестостерона в их крови достаточно точно отражала то, как протекала инфекция. При этом ученые обнаружили, что шансы на преждевременную смерть и попадание в реанимацию были максимально высоки для мужчин с крайне низкой, а не высокой концентрацией этого гормона. В особенности это было характерно для тех пациентов, чей уровень тестостерона быстро падал по мере развития инфекции - они в 8-10 раз чаще попадали в реанимацию и не справлялись с инфекцией, чем их сверстники с нормальной или высокой концентрацией гормона в крови.

Точные причины этого пока не известны, однако наблюдения профессора Дивана и его коллег показывают, что снижение в концентрации тестостерона сопровождалось увеличением концентрации белка IL-6 и других молекул, провоцирующих воспаления, а также изменениями в поведении некоторых иммунных клеток.

Последующие наблюдения и опыты, как надеются ученые, помогут им понять, что делает мужчин с низким уровнем тестостерона особенно уязвимыми для COVID-19, а также найти способы их защиты от инфекции.