Перечислены простые способы спастись от гайморита

Главным принципом профилактики гайморита является хорошее носовое дыхание, рассказал NEWS.ru отоларинголог Владимир Зайцев. По его словам, нос должен дышать при любом положении тела и в любое время года. Зайцев отметил, что хорошему носовому дыханию способствуют прогулки на свежем воздухе и проветривание помещения перед сном, передает Day.Az.

Носовое дыхание вентилирует головной мозг, пазухи носа. Нос должен хорошо дышать в любом положении и в любое время года, в любых условиях. Нужно в принципе дышать носом, некоторые вообще это не делают, хотя могут, но нет такой привычки. Очень важно вентилировать помещение перед сном и много движения, чтобы слизистые не были в состоянии застоя. Прогулки на улице, вдох носом, выдох ртом. Это прекрасно вентилирует головной мозг и околоносовые пазухи, - сказал Зайцев.

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