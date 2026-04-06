Врач предупредил об опасных последствиях пониженного давления

Терапевт "СМ-Клиника" Шота Каландия объяснил, почему пониженное артериальное давление, или гипотония, не менее опасно, чем гипертония. О последствиях, к которым приводит эта проблема, он рассказал в разговоре с "Лентой.ру", передает Day.Az.

Врач предупредил, что при пониженном давлении кровь медленнее доставляет кислород к тканям, что приводит к слабости, головокружению, утомляемости и ощущению тумана в голове. У некоторых людей возникают шум в ушах, потливость или кратковременная потеря сознания, особенно при резкой смене положения тела.

Каландия добавил, что гипотония может появляться при множестве скрытых нарушений и заболеваний: анемии, проблемах со щитовидной железой, аритмии, хронической сердечной или надпочечниковой недостаточности. Также давление может быть низким при вегетативной дисфункции, синдроме хронической усталости, выраженном дефиците витаминов группы B, обезвоживании, отравлении и скрытой кровопотере.

"Низкое артериальное давление оказывает негативное влияние на качество жизни. При постоянной нехватке энергии, сонливости и сниженной работоспособности нарушается когнитивная функция: становится труднее концентрироваться, запоминать информацию. Могут переноситься хуже физические нагрузки", - также предупредил Каландия.