Репортаж из резиденции Президента Ильхама Алиева

Азербайджанское Телевидение (AzTV) подготовило видеорепортаж из резиденции Президента Азербайджана.

12 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам.

В интервью глава государства ответил на вопросы журналистов о работе, проделанной в Азербайджане в 2021 году в экономической, социальной сферах, отношениях между Азербайджаном и Арменией, восстановительных работах на освобожденных территориях, внешней политике нашей страны и др.

Интервью состоялось в резиденции Президента Азербайджана в Зугульбе.

Day.Az представляет репортаж AzTV из резиденции Президента Азербайджана.