https://news.day.az/officialchronicle/1426082.html Репортаж из резиденции Президента Ильхама Алиева - ВИДЕО
Репортаж из резиденции Президента Ильхама Алиева - ВИДЕО
Азербайджанское Телевидение (AzTV) подготовило видеорепортаж из резиденции Президента Азербайджана.
12 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам.
В интервью глава государства ответил на вопросы журналистов о работе, проделанной в Азербайджане в 2021 году в экономической, социальной сферах, отношениях между Азербайджаном и Арменией, восстановительных работах на освобожденных территориях, внешней политике нашей страны и др.
Интервью состоялось в резиденции Президента Азербайджана в Зугульбе.
Day.Az представляет репортаж AzTV из резиденции Президента Азербайджана.
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