Президент Ильхам Алиев принял губернатора Астраханской области Российской Федерации

6 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял губернатора Астраханской области Российской Федерации Игоря Бабушкина.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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