https://news.day.az/officialchronicle/1658033.html Президент Ильхам Алиев принял губернатора Астраханской области Российской Федерации - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принял губернатора Астраханской области Российской Федерации - ФОТО
6 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял губернатора Астраханской области Российской Федерации Игоря Бабушкина.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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