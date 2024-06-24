Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Владимиру Путину

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый Владимир Владимирович,

Глубоко потрясен известием о гибели мирных граждан и сотрудников правоохранительных органов в результате террористических актов, совершенных в Дагестане.

Мы решительно осуждаем эти кровавые преступления, поддерживаем борьбу со всеми формами и проявлениями терроризма.

От имени народа Азербайджана и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в письме.