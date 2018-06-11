Арзу Нагиев: Пашинян уклоняется от переговоров, чтобы сохранить статус-кво

Премьер-министр Армении Никол Пашинян для того, чтобы сохранить статус-кво, уклоняется от переговоров.

Об этом в понедельник сказал политический эксперт Арзу Нагиев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, большинство заявлений Пашиняна после избрания премьер-министром несерьезные и неадекватные.

"Главной причиной этого является отсутствие у него и в целом у правительства Армении экономической, политической и даже военной программы. Пашинян, который вначале пытался представить митинги как "бархатную революцию", понимал, что у него должна быть конкретная программа. Данный вопрос не был решен в результате краха режима Саргсяна", - сказал эксперт.

По его словам, обещавший сепаратистам независимость Пашинян прекрасно понимает, что Азербайджан никогда не признает сепаратистский режим в качестве стороны переговоров.

"Очевидно, что Пашинян для того, чтобы сохранить статус-кво, уклоняется от переговоров", - добавил эксперт.

Нагиев отметил, что правительства Саргсяна-Кочаряна, собранные из полевых командиров и преступных элементов, приложили все усилия для сохранения своей власти.

"Но они не смогли удержать эту власть и сегодня пытаются вернуться к власти для того, чтобы избежать ответственности. Пашинян, понимая это, избегает переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта и боится брать на себя ответственность", - отметил эксперт.

Эксперт также затронул вопрос участия армянской церкви в политических процессах.

"Согласно принятым решениям, церковь имеет возможность напрямую участвовать и вмешиваться в политические процессы. Не секрет, что у самой церкви существуют даже незаконные вооруженные формирования, которые постоянно использовались как на оккупированных территориях, так и в самой Армении", - добавил Нагиев.

По словам эксперта, военная хунта, управлявшая Арменией, с "благословения" католикоса Гарегина ll совершала преступления как против своего, так и других народов.

"Поэтому руководство церкви несет уголовную ответственность в полной мере", - отметил Нагиев.

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