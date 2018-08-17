Казахстан ратифицирует конвенцию о статусе Каспия в ближайшее время
Казахстан планирует в ближайшее время ратифицировать Конвенцию о статусе Каспийского моря. Об этом сообщила посол по особым поручениям министерства иностранных дел Казахстана Зульфия Аманжолова на брифинге в пятницу, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
"Мы намерены осуществить ратификацию конвенции в самое ближайшее время. Во всяком случае, МИД приступит к выполнению внутригосударственных процедур незамедлительно. Направим [Конвенцию] в правительство, определены у нас сроки, процедуры, я не думаю, что решение этого вопроса будет затягиваться", - сказала Аманжолова.
По ее словам, затем правительство направит документ в парламент. Как отметила Аманжолова, прикаспийские страны долго шли к согласованию вопроса, "чтобы задерживать ратификацию".
По итогам заседания пятого Каспийского саммита в Актау 12 августа президенты России, Казахстана, Ирана, Азербайджана и Туркменистана подписали Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. Работа над документом шла с 1996 года, а проект конвенции был окончательно согласован в рамках совещания министров иностранных дел прикаспийских государств 4-5 декабря 2017 года в Москве.
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