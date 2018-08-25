Поездка Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой в Шамахинский район - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

21:49

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева в субботу в рамках визита в Шамахы приняли участие в открытии комплекса виноградарства и виноделия ООО "Ширванские вина" в селе Мейсери, передает Day.Az со ссылкой на Trend..

Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева подписали первую продукцию.

Затем Президент Ильхам Алиев встретился с коллективом предприятия.

Работник предприятия Захир Алиев поблагодарил главу государства за оказанное внимание и заботу.

В заключение была сделана фотография на память.

Новость обновляется

--------

21:36

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева в субботу приняли участие в открытии построенного по инициативе Фонда Гейдара Алиева нового здания полной средней школы села Мейсери Шамахинского района на 132 ученических мест, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Глава государства разрезал ленту, символизирующую открытие здания школы.

Новость обновляется