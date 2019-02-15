Пашинян понял, что натворил - ПОДРОБНОСТИ

Освободив в конце минувшего года большую часть заключенных армянских тюрем по амнистии, Никол Пашинян понял, что натворил.

Как сообщают армянские СМИ, Пашинян на заседании правительства в пятницу заявил о необходимости поиска решений, которые позволят заменить институт амнистии заключенных.

"К сожалению, на сегодня по уровню преступности у нас есть определенные проблемы, поставлена задача по снижению уровня преступности, в том числе с учетом того, что выпущенные по амнистии лица снова оказываются за решеткой из-за рецидива", - сказал Пашинян.

Как считает премьер, амнистия означает уравнивание всех амнистированных и не обеспечивает индивидуального подхода, в связи с чем он предложил вместо амнистии применять механизмы условно-досрочного освобождения. По его словам, это, мол, позволит оценивать поведение конкретного человека, принимая более осознанные и сбалансированные решения.

Он подчеркнул необходимость работать над реализацией механизмов условно-досрочного освобождения, чтобы они функционировали более действенно.

Напомним, что в ноябре в Армении была объявлена широкая амнистия, которая коснулась в общей сложности 6,5 тыс. человек, 650 заключенных должны были быть освобождены, сроки наказания нескольких сотен осужденных сократились.

По данным на конец января, из уже вышедшего на свободу по амнистии 581-го человека 30 снова пошли на преступление.

Первым о росте числа преступлений в связи с амнистией в конце прошлого года заявил начальник полиции Армении Валерий Осипян. После чего впал в немилость у властей. Дело в том, что масштабная амнистия была задумана как механизм освобождения террористов "Сасна црер", захвативших в июле 2016 года здание полиции в центре Еревана, взявших заложников и убивавших полицейских. Несмотря на протесты против амнистирования террористов, саснацреровцы все же вышли на свободу и сейчас разворачивают активную деятельность.

Устроив шоу вокруг акта об амнистии, Никол Пашинян постарался замаскировать истинные цели такого решения. Но проблема в том, что вместе с террористами на свободе оказались и уголовники, в связи с чем резко ухудшилась криминогенная обстановка в стране.

Как писали ранее армянские СМИ, власти гордились тем, что выпустили на свободу больше осужденных, чем когда-либо это делалось. При этом, абсолютно не задумываясь над тем, чем на свободе займутся эти люди... И тут результат не заставил себя долго ждать. Беспрецедентно участились кражи (в частности, кражи запчастей машин), ограбления, воровство. И все это в каких-то чересчур наглых, дерзких формах. Впрочем, эта дерзость тоже имеет вполне конкретные истоки, связанные с отношением широких масс к правоохранительной системе и ее репутацией. Правоохранительная система настолько увлеклась борьбой с коррупцией, причем не просто увлеклась, а демонстративно, что другие виды преступлений в глазах общественности перестали казаться грехом.

Как Пашинян теперь собирается исправлять ситуацию? Вряд ли даже он сам знает ответ на этот вопрос.

Султан Керим