Президент Ильхам Алиев: Повышение зарплат, пенсий в Азербайджане будет и впредь

18 февраля 2019 17:23

Повышение заработных плат, пенсий в Азербайджане будет и впредь, чтобы граждане жили лучше, дети росли лучше, стали достойными сынами Родины, чтобы страна всегда шла вперед, развивалась, укреплялась.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник на встрече с жителями города на приморском бульваре в рамках поездки в Сумгайыт.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

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