Хикмет Гаджиев огласил внешнеполитические приоритеты Азербайджана в Chatham House - ФОТО - ВИДЕО
Заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев выступил с докладом о приоритетах внешней политики Азербайджана в Центре Chatham House Королевского института международных отношений Великобритании, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.
Chatham House - один из ведущих аналитических центров мира в области международных отношений.
В мероприятии участвовал эксперт по Кавказу Томас де Ваал и другие эксперты.
В своем выступлении Гаджиев рассказал об основных принципах внешней политики Азербайджана, армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте, ведущей роли Азербайджана в регионе, его развитии и реализуемых проектах.
Он отметил региональное лидерство Азербайджана под руководством Президента Ильхама Алиева, проводимые в стране коренные реформы.
Завотделом Администрации Президента предоставил подробную информацию о неконструктивной позиции Армении, ее незаконной деятельности на оккупированных территориях, о том, что Армения обостряет обстановку на линии соприкосновения войск.
В ходе двухчасовых обсуждений Хикмет Гаджиев ответил на многочисленные вопросы аудитории.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре