В России из ТЦ, принадлежащего Аразу Агаларову, убрали все армянские товары

Консервированные продукты, минеральную воду и алкоголь армянского производства убрали с прилавков торговых центров сети "Твой дом", сообщил РБК посол Армении в России Вардан Тоганян, передает Day.Az.

"С утра к нам обратились крупные армянские экспортеры, они рассказали о том, что из торговых центров всей сети "Твой дом", которая принадлежит Аразу Агаларову и другим людям из соседней страны, убрали все товары армянского производства", - сказал он

По его словам, речь идет о консервированных продуктах, а также минеральной воде и алкоголе.

"При этом все прилавки заполнили товарами, произведенными в Азербайджане. В нашем распоряжении есть электронные переписки армянских компаний и дилеров с менеджерами ТЦ. Те открыто ссылаются на указание руководства, говорят о приостановке приема товаров, произведенных в Армении. Это факт. Я уведомил об этом соответствующие ведомства", - истерил Тоганян.