Азербайджан и Великобритания отметили 30-летие установления дипотношений

11 марта в министерстве иностранных дел Азербайджана состоялись мероприятие и выставка по случаю 30-й годовщины установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Великобританией.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана, в мероприятии приняли участие руководство МИД, сотрудники посольства Великобритании в Азербайджане, представители Британского совета.

Выступивший на мероприятии замминистра иностранных дел Халаф Халафов отметил 30-летний путь развития отношений между Азербайджаном и Великобританией в различных сферах, в том числе в политической, экономической, торговой, культурной, образовательной и других, подчеркнув, что связи между двумя странами носят характер стратегического партнерства.

Посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп отметил успешное продолжение сотрудничества между Азербайджаном и Великобританией в различных областях, в том числе в энергетической сфере. Подчеркнув деятельность в стране bp и других британских компаний, он также с удовлетворением отметил вклад Азербайджана в энергетическую безопасность Европы.

В свою очередь торговый посланник премьер-министра Великобритании по Азербайджану баронесса Эмма Николсон поздравила участников мероприятия с 30-летием установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Великобританией.

В заключение участники мероприятия ознакомились с выставкой, посвященной 30-летию установления дипломатических отношений между двумя странами.