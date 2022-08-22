Армянский след в деле об убийстве дочери Александра Дугина?

Автор: Э.Алиев

Убийство дочери основателя идеологии евразийства, известного философа и политолога Александра Дугина Дарьи, стало важнейшим событием недели: широко обсуждаются версии того, кто мог стоять за покушением на Дугина, в результате которого трагически погибла его дочь.

По мнению политолога Сергея Маркова, за покушением на Дугина могут стоять армянские националисты - ведь общеизвестно, что Александр Дугин отличался объективной и взвешенной позицией как по отношению к Азербайджану и нагорно-карабахскому конфликту, так и выступал за активное сближение РФ и Турции. Дугин неоднократно высказывался об армяно-азербайджанском конфликте, посещал освобождённые территории нашей страны, в том числе село Джоджуг Марджанлы, выступал на страницах азербайджанских СМИ и экспертных площадках в Баку.

По мнению Маркова, позиция Дугина могла не устраивать армянских радикалов. "Он также выступал за Азербайджан... Армянский след тоже может быть", - заключил Марков.

Версия российского политолога тем больше заслуживает внимания, если вспомнить молниеносную реакцию Маргариты Симоньян. Буквально через несколько минут после случившегося Симоньян устроила истерику в своём канале в Telegram, призвав нанести удары по "центрам принятия решений" в Украине. Такая неуклюжая, а самое главное быстрая попытка перевести стрелки на украинское направление может оказаться далеко не простым совпадением.

Если учесть, что Подмосковье уже давно марочно контролируется армянами - в том числе и этническими преступными группировками, а также тот факт, что целых ДВЕ НЕДЕЛИ на парковке, откуда выехал автомобиль, в котором должен был находиться Дугин вместе с дочерью, не работали камеры видеонаблюдения, то картина складывается по меньшей мере крайне странная.

По крайней мере, все это даёт определенную пищу для размышлений.

Мы будем следить за развитием ситуации.