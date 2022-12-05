Перейти Араз не проблема для азербайджанской армии

В соответствии с соглашением о сотрудничестве в военной сфере, заключенным между Азербайджаном и Турцией, проводятся совместные азербайджано-турецкие учения.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, учения проводятся на приграничных с Ираном территориях Азербайджана. На учениях армии Азербайджана и Турции действуют слаженно и выполняют поставленные задачи.

В совместных учениях основное внимание уделяется обеспечению боевого слаживания при взаимодействии войск, совершенствованию управления, обмену опытом и повышению профессионализма личного состава.

Эти учения также являются открытым месседжем иранскому режиму мулл, который использует риторику угроз в отношении Азербайджана.

Одним из интересных кадров учений является переход живой силы и военной техники через реку. Это также открытый ответ на военные учения Ирана. Армии двух братских государств - Азербайджана и Турции в очередной раз демонстрируют свою силу и профессионализм всему миру.