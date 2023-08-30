Сабина Алиева ответила на необоснованные обвинения армянских СМИ

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева ответила на необоснованные обвинения некоторых армянских СМИ.

Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе аппарата омбудсмена.

Как сообщается, в ходе конфиденциального посещения Сабина Алиева ознакомилась с состоянием обеспечения прав троих задержанных на ППП "Лачин" армянских футболистов - Алена Саргсяна, Вахе Ховсепяна и Левона Григоряна, которые были приговорены к 10 суткам административного ареста.

Кроме того, был проведен осмотр камеры, где они содержатся, и места прогулки; было установлено, что условия содержания соответствуют стандартам.

Арестованные отметили, что довольны условиями содержания, обращением, питанием, а также медико-психологической помощью. В ходе посещения был обеспечен телефонный разговор данных лиц с членами семьи.

Все это является ярким примером гуманистической политики, проводимой Азербайджанским государством.

"На армянских сайтах показывают рану на руке А.Саргсяна, которую, как он сам сказал, он получил в феврале при работе в семейном хозяйстве, и используют это для дискредитирования гуманистической политики Азербайджана.

По фотографии видно, что царапина на его руке появилась очень давно.

В этой связи предоставление информации о задержанных еще раз подтверждает прозрачность деятельности.

К сожалению, Армения, как всегда, целенаправленно продолжает политику азербайджанофобии, продолжает создавать атмосферу нетерпимости путем распространения ложной информации.

Для установления мира в регионе армянская сторона должна отказаться от своей политики разжигания ненависти к азербайджанцам, а соответствующие международные организации должны принять необходимые меры для предотвращения этой политики, противоречащей основным принципам прав человека", - подчеркнула Сабина Алиева.