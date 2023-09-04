Сепаратисты подошли к точке невозврата

Автор: Байрам Эльшадов

Сепаратисты в Карабахе продолжают лелеять призрачные надежды на то, что все у них наладится и будет хорошо. И судя по тому, как распространяются подобные сообщения, возникает ощущение, что они верят, будто их отделяет от этого одно правильное решение.

Армянские СМИ сообщают, что на следующем цирковом представлении, которое сепаратисты имеют "заседанием нацсобрания", будет решаться вопрос избрания нового "президента". Режим хунты надеется, что новое назначение нового главного клоуна вернет их в седло. Но это далеко не так.

Во-первых, назначение кого-либо на несуществующую должность не изменит ровным счетом ничего. Потому что реальность такова, что не важно какой "титул" получит кто-либо, на деле этот человек так и останется никем, потому что на территории Азербайджана ни один бандит не имеет права на власть.

Во-вторых, потому что сепаратисты живут в эхо-камере, в которой повторяются одни и те же сомнительные тезисы о "борьбе", "гордости" и прочих качествах, не основанные на чем-либо кроме искаженного понимания существующей реальности. А она - именно тот фактор, который делает весь этот спектакль бессмысленным, ведь никто их не признает. А принципиальная позиция Баку не оставляет никаких перспектив и надежд.

Каждый уходящий день делает преступный режим слабее и все менее нужными кому-либо. В мировой политике все решают два ключевых аргумента - мощь и международное сотрудничество. А у армянского сепаратизма нет ни того, ни другого. За 30 лет незаконного проживания на территории Азербайджана они не обрели никакого потенциала и не способны к развитию даже в теории. Занимались они лишь грабежом, который был остановлен после 44-дневной войны.

Учитывая отсутствие юридического признания и невозможность его получить в будущем, какие перспективы ждут карабахских бандитов? Мягко говоря, никакие. Но у них, пока что, есть роскошь выбора. Один путь мирный, который идет через интеграцию. Второй путь - покинуть Карабахский экономический регион и вернуться на родину - в Армению.

Сегодня бандиты, считающие себя "лидерами" в Карабахе, используют живущих на этой территории этнических армян как заложников, лишая их прав на нормальное существование. Эти "власти" никогда не были в состоянии предложить развитие и процветание. Выбор, который они собираются сделать на днях - также не приведет ни к какому-либо спасению, ибо остатки хунты неспособны обеспечить благосостояние местного населения, что лишает их и практической цели существования, помимо юридического непризнания. А для достижения своих политических амбиций, эти люди готовы бесконечно переходить любые грани. Собственно так и появился миф о "голоде" и "блокаде". Было не раз доказано, что имеющиеся продукты специально не выдаются или продаются местному населению, чтобы создать иллюзию "кризиса".

Антиазербайджанская пропаганда сепаратистов и Армении была разоблачена не раз. Как результат Араик Арутюнян, Рубен Варданян и другие не смогли справиться с задачами, поставленными мировым армянством. Бандит, которого сепаратисты выберут на днях также не сможет чего-либо добиться. Но сепаратисты все еще предпочитают жить в придуманном им мире, где они думают, что в состоянии что-то решать и диктовать, тешая свое самолюбие. Однако, реальность такова, что международное право на стороне Азербайджана, который не намерен терпеть выходки реваншистов на своей территории. А это значит, что сепаратисты подошли к точке невозврата. Кто бы ни пришел на смену Араику - он никак не сможет изменить ситуацию в регионе, противостоять давлению Баку, а самое главное - никак не сможет выиграть войну с Азербайджаном. Коллапсирующий режим ждет одно - исчезновение.