Глава МИД Венгрии посетит Азербайджан

Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто сегодня прибудет в Азербайджан.

Как сообщает Day.Az, Петер Сийярто примет участие в 10-м заседании азербайджано-венгерской межправительственной комиссии в Баку.

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