https://news.day.az/politics/1654772.html Глава МИД Венгрии посетит Азербайджан
Глава МИД Венгрии посетит Азербайджан
Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто сегодня прибудет в Азербайджан.
Как сообщает Day.Az, Петер Сийярто примет участие в 10-м заседании азербайджано-венгерской межправительственной комиссии в Баку.
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