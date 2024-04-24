В Совете Федерации РФ раскритиковали антироссийские заявления спикера парламента Армении

Не выдерживают никакой критики попытки выставить Москву угрозой безопасности Армении.

Как передает в среду Day.Az, об этом заявил председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в ходе своего выступления на заседании Совета Федерации.

"Было бы ошибкой пройти мимо одиозных, абсолютно неприемлемых высказываний спикера Национального Собрания Армении Алена Симоняна на конференции председателей парламентов ЕС 22 апреля.

Законодатель перешел все мыслимые и немыслимые границы... Не выдерживают никакой критики попытки выставить Москву угрозой безопасности Армении (а заодно, - Молдовы и Грузии)... Слова спикера - попытка разом перечеркнуть договорно- правовые основы нашего союзничества", - отметил Карасин.

Касаясь обвинений в российской "кампании угроз и дезинформации" в связи "со сходкой" 5 апреля в Брюсселе, российский сенатор отметил, что её итоги показывают: встреча была навязана Западом, чтобы оторвать Армению от России и поставить под внешнее управление.

"Мероприятие получило негативные оценки государств региона, включая Иран, Азербайджан и Турцию. Они недовольны тем, что Ереван затягивает на Южный Кавказ внерегионалов, которые преследуют свои корыстные цели.

Очень жаль, что отдельные деятели в Ереване воспринимают очередные посулы коллективного Запада за чистую монету. Они не понимают, что своими руками подрывают мир и стабильность в регионе, продают суверенитет и независимость своей страны.

Что касается упомянутых Симоняном российских официальных комментариев насчет реальных интересов армянского народа, то должно быть понятно, что мы не можем безучастно взирать на то, как отдельные политики ведут братскую нам страну к плачевному финалу.

Таково реальное положение дел. То, что кому-то в Ереване не нравится, когда звучит правда, и стало поводом для ограничения работы российских СМИ в Армении", - отметил Карасин.

По его словам, сказанное Симоняном вновь подтверждает: в Армении есть политики, которые пытаются искусственно втиснуть республику в антироссийские авантюры Запада, а заодно поссорить ее с другими странами региона.

"Призываем наших коллег, армянских парламентариев, обратить пристальное внимание на заявления своего спикера. Надеемся, что здравый смысл в Национальном собрании Армении возобладает", - резюмировал Карасин.

Напомним, что выступая на конференции председателей парламентов государств Евросоюза, Симонян обвинил Россию в организации кампании угроз и дезинформации в отношении Армении.

"Вызывает тревогу то, что многие чиновники российского правительства осмеливаются диктовать Армении свои интересы, и говорить от имени армянского народа. Ярким примером сказанному является гибридная атака России и Азербайджана на Армению, связанная с состоявшейся 5 апреля в Брюсселе трехсторонней встречей, в которой приняли участие премьер-министр Армении, председатель Еврокомиссии и госсекретарь США. Чтобы не допустить проведения этой встречи, использовались дезинформация и запугивание, а когда она не удалась, была предпринята попытка исказить результаты встречи. В ответ на последние события правительство Армении запретило трансляцию пропагандистской программы российского государственного телевидения в Армении, чтобы остановить распространение языка ненависти и вмешательства во внутренние дела Армении. Ереван непоколебим в своей приверженности миру и отвергает любые проявления войны в нашем регионе или где- либо еще в мире. Мы ищем мирные решения для урегулирования конфликтов и защищаем демократические ценности, убежденные в том, что они являются краеугольным камнем развития. Мы надеемся, что вместе с нашими европейскими партнерами и друзьями мы сможем остановить гибридную войну против демократий в европейском регионе и во всем мире", - сказал председатель Национального Собрания Армении.