Да, посол он: провокация от Марка Либби

Автор: Акпер Гасанов

Послу США в Азербайджане Марку Либби было бы неплохо детально изучить ту, поистине трагикомическую ситуацию, которая сложилась с послом Франции в Азербайджане Анн Буайон, которая вернулась в Баку и продолжает дипломатическую деятельность. Да, мы уже писали о том, что ее отзыв в Париж "для консультаций", с последующим возвратом в Баку, это скорее не дипломатическая, а литературная история.

И жанр есть для этого соответствующий- анекдот. Его можно и в роман, и в пьесу, и в комедию и даже в трагедию включить. Тут дело будет только в полете фантазии и таланте автора. В любом случае, послу США в Азербайджане вряд ли хотелось бы стать очередным героем столь специфической истории. Тем более сейчас, когда в США идет предвыборная гонка с непредсказуемым финалом. При новой "метле" его ведь и вымести могут, задолго до окончания срока каденции.

При этом замечу, что сам посол Либби увеличивает такое развитие ситуации. Он дал интервью "Azadlıq Radiosu", в ходе которого сделал ряд совершенно неуместных заявлений. Причем, отмечу отдельно, подводка к вопросу была тоже очень провокационной. Журналисты данного издания решили противопоставить себя основной пишущей братии страны, которая подняла вполне резонные вопросы.

"Некоторое время назад проправительственные СМИ раскритиковали отказ послов США и ряда других западных стран присоединиться к мероприятиям, организованным правительством Азербайджана в Шуше и других местах, освобожденных от оккупации", написали журналисты Azadlıq Radiosu". Поразительно, но мне приходится напоминать им, что в вопросе проявления неуважения зарубежных дипломатов к территориальной целостности Азербайджана не может быть деления на оппозиционную или иную прессу. Родина у нас одна. И отношение к ней должно быть у всех соответствующим.

Но, вернемся, к послу США в Баку. Марк Либби указал, что он уже посетил ряд регионов нашей страны и планирует расширить географию своих визитов. "Очевидно, что возвращенные территории немного другие. Это требует немного большей координации... Но я не хочу куда-то ехать, чтобы участвовать в чьем-то шоу... Поэтому, когда придет время, я это сделаю", заявил он. И это было очень провокационное заявление.

Да, в конце марта посол США в Азербайджане посетил Шеки. Об этом сообщалось на странице посольства в социальной сети "Х". "Во время нашего первого визита в Шеки мы с Данусией (супруга Либби - ред.) насладились прекрасным видом дворца шекинских ханов и караван-сараем. Мы познакомились с талантливыми местными мастерами и, конечно же, очень полюбили вкусные блюда шекинской кухни!", - цитировала посла пресс-служба дипмиссии.

Кроме того, в начале апреля посол США поделился впечатлениями с посещения горы Бешбармаг. Соответствующая публикация была размещена на странице посольства США в социальных сетях. "Я и моя семья никогда не забудем природную красоту и духовную атмосферу горы Бешбармаг", - отметил тогда дипломат. А в конце апреля Марк Либби посетил село Красная Слобода Губинского района и сделал об этом запись в соцсети Х.

Но совершенно очевидно. что есть огромная разница между визитом в указанные регионы и посещением освобожденных территорий Азербайджана. В Баку резонно ожидают шага, который бы доказал, что США не на словах а на деле поддерживают суверенитет и территориальную целостность Азербайджана. Увы, у нас было очень много поводов убедиться в обратном. Ведь, США были единственной из стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, которая оказывала ежегодную финансовую помощь карабахским сепаратистам в годы оккупации наших земель.

Кроме того, США многократно демонстрировали склонность к политике "двойных стандартов". В итоге, за все годы оккупации наших земель, против Армении так и не были введены санкции. При этом, в 1992 году, когда армянскими оккупантами были совершен Геноцид в Ходжалы и была захвачена Шуша, США приняли 907-ую поправку, запрещающую продажу оружия нашей стране. По сути, это был жест помощи стране-оккупанту.

Именно поэтому мы вправе ждать от США, уже после того, как даже Армения признала территориальную целостность Азербайджана в полном объеме, визита посла США на освобожденные территории. Но до сих пор такой визит не состоялся. И посол Либби, вместо шага, который бы снял напряженность в данном вопросе, наоборот делает очень неправильное заявление. Он называет визит иных дипломатов, представителей разных стран на наши освобожденные территории - "шоу".

Это проявление неуважения к дипломатам из тех стран, которые уже посетили наши освобожденные территории. Это и проявление неуважения к территориальной целостности нашей страны, к памяти шехидов, отдавших жизни за то, чтобы азербайджанский флаг ныне развевался в Шуше и Ханкенди, Лачине и Кяльбаджаре. И это то, что может охладить азербайджано-американские отношения донельзя. Что будет потом? Посла Либби отзовут в Вашингтон? Возможно. Азербайджан уже доказал, что нам от этого не будет ни холодно, ни жарко. Был же период, когда США вовсе не назначали посла в нашу страну. Если такой трюк будет повторен, то от этого проиграют только Соединенные Штаты. Ведь, Азербайджан является важнейшим государством Южного Кавказа и не считаться с этим не может никто.