Позорная коллекция двойных стандартов: о чем не договорил Шарль Мишель?

Автор: Акпер Гасанов

Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил давеча, что иногда в Брюсселе наблюдаются двойные стандарты в ходе принятия решений среди государств - членов сообщества. "Я всегда, и меня за это критиковали, старался, чтобы все были равны, - сказал политик в интервью испанской газете El Mundo. - Иногда в пузыре Брюсселя есть пренебрежение, наблюдаются двойные стандарты".

Как считает Мишель, Европейская комиссия не может быть политизированным органом, она должна уважать нейтралитет и объективность. Утверждение, по сути своей, правильное, но ему явно не хватает детализации. Азербайджан, не являющийся членом ЕС и не стремящийся обрести данный статус, является примером страны, в отношении которой применялись и продолжают применяться пресловутые двойные стандарты.

Очередной эпизод - 66 американских конгрессменов призвали Комитет по ассигнованиям Палаты представителей США выделить 200 млн. долларов "насильственно перемещенным беженцам из Нагорного Карабаха", увеличить военную помощь США Армении, прекратить всякое финансирование на военные нужды и безопасность Азербайджана, а также изучить вопрос введения санкций против ряда азербайджанских чиновников.

Ну вот вам и вопиющий пример даже не двойных стандартов, а двойной морали. Американские конгрессмены, которые за все годы, что длилась оккупация 20% территории нашей страны со стороны Армении, так и не удосужились даже предложить введение против нее санкций. Наоборот, в 1992 году, когда произошел Геноцид в Ходжалы и была оккупирована Шуша, в США была принята позорная 907-ая поправка против нашей страны.

Сейчас же, после того, как Азербайджан восстановил свою территориальную целостность вопреки планам всех трех стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, мы видим готовность американских конгрессменов продемонстрировать очередной пример двойных стандартов. Они не призывают оказать помощь Азербайджану, который восстанавливает освобожденные от армянской оккупации территории, создавая условия для возвращения туда граждан нашей страны. Они требуют выделить колоссальную финансовую поддержку для армян, которые почти три десятилетия незаконно проживали на оккупированных территориях Азербайджана!

А еще они требуют осуждения чиновников из страны, которая восстановила свою территориальную целостность, то есть действовала в рамках международного права. Против представителей прежней армянской власти, в том числе и против бывших карабахских сепаратистов, а позже президентов РА Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, введения санкций не было даже предложено. Равно, как и санкций против нынешней армянской власти, которая отдала приказ наносить ракетные удары по мирным азербайджанским городам в ходе 44-дневной войны. В результате этих ракетных ударов погибли и получили ранения сотни мирных азербайджанцев.

Идем далее. Генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил членам альянса собрать $100 млрд для Украины. Об этом в эфире местного телеканала М1 сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. "Во вторник государства-члены НАТО получили предложение генерального секретаря собрать 100 млрд долларов, которые НАТО хочет направить на войну. Более того, они должны быть собраны за пять лет, а это значит, что в НАТО рассчитывают на продолжение военных действиях в течение этого времени", - сказал он.

Напомню, что США и ЕС уже выделили финансовую и военную помощь Украине на сумму, в общей сложности, более 200 миллиардов долларов. Азербайджан также поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Азербайджан отправлял в Украину и гуманитарную помощь и намерен продолжать это делать далее. Но, как ни крути, возникает резонный вопрос - почему нашей стране, за все годы, что длилась оккупации азербайджанских земель со стороны Армении, не было оказано финансовой и военной помощи в размере, близком хотя бы к 1 проценту от того, что получает Украина?!

Чем оккупация украинских территорий, с точки зрения международного права, отличается от оккупации наших земель?! Правильный ответ - абсолютно ни чем. Но, Украине оказывают колоссальную финансовую и военную помощь, и правильно делают, но нам ее не оказывали никогда. И теперь, как видим, собираются финансово и с военной точек зрения поддерживать Армению, то есть страну-оккупант. Это тоже самое, как если бы по окончании российско-украинской войны, в США и в ЕС начали бы выделять оружие и финансы не Украине, а России.

Еще один штрих. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что многие страны поняли идею о возможной отправке войск в Украину и "согласились с таким подходом". Об этом он рассказал в интервью изданию The Economist. И снова, мы вынуждены вспомнить выкрутасы Франции в контексте азербайджано-армянского конфликта.

Это ведь он озвучивал откровенную чушь и ложь в отношении нашей страны, в ходе 44-дневной войны. Это французский Сенат принимал анти-азербайджанские резолюции только потому, что наша страна "посмела" разгромить армянских оккупантов. Это же Франция, после блестяще проведенной анти-террористической операции в Карабахском экономическом регионе, пыталась протащить в Совбезе ООН анти-азербайджанскую резолюцию.

А теперь, мы регулярно слышим сообщения о том, что Франция осуществляет военную помощь Армении. То есть, повторю еще раз, стране-оккупанту. За все годы, что длилась оккупация Арменией наших земель, Франция не заявляла о готовности оказать поддержку Азербайджану для реализации резолюции Совбеза и Генассамблеии ООН, для торжества международного права. То есть, сравнивая действия официального Парижа в армяно-азербайджанском и российско-украинском конфликтах, мы снова видим вопиющий пример двойных стандартов. Тех самых, на которые сетует Шарль Мишель, почему-то не указывая на нашу страну, как на явную жертву этих самых двойных стандартов.