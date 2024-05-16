Вы лжец, месье Дарманен: в каких фиаско макроновской Франции "виноват" Азербайджан?

Автор: Акпер Гасанов

Как ни крути, но лживое и провокационное заявление, сделанное министром внутренних дел Франции Жеральдом Дарманеном, четко свидетельствует о признании официальным Парижем своей полнейшей импотенции. Что, наряду, с готовностью и далее демонстрировать склонность к жизни в мире "двойных стандартов" и параллельной реальности, уже уготовила действующему президенту Пятой Республики Эммануэлю Макрону место на доске позора в новейшей истории Франции.

Начать же стоит с того, что Новая Каледония - это территория, расположенная между Австралией и Фиджи, Париж объявил ее своей колонией в 1853 году. По сути, это была колонизация чужой земли. Та же оккупация, говоря современными терминами. Естественно, что коренные народы Новой Каледонии всегда были против этой колонизации или оккупации со стороны Франции. Именно поэтому еще в XIX веке там неоднократно происходили мятежи местного населения - канаков (одного из коренных народов Меланезии).

Странно, что Жеральд Дарманен не стал обвинять в колонизации или оккупации Новой Каледонии нашу страну. Странно и то, что в мятежах канаков в XIX веке, в Новой Каледонии он также не обвинил Азербайджан. Судя по тому, с какой легкостью он озвучивает ложь и глупости, такого рода заявления от него были бы по своему прогнозируемыми. И в этой связи мы вполне можем ждать и иных нелепых обвинений в адрес нашей страны.

Напомню, например, что в начале своего первого президентского срока в 2017 году Эмманюэль Макрон объявил о "великой реформе" национальной пенсионной системы. C конца того года по начало 2020 года Франция пережила впечатляющую волну демонстраций протеста, которая заставила президента сделать шаг назад. Странно, что кто-то из представителей официального Парижа не обвинил Азербайджан в том, что это официальный Баку поддержал акции протеста в Париже и иных французских городах.

Странно также, что мы не услышали от самого Макрона скандального признания в том, что свою "великую реформу" он начал якобы по вине Азербайджана. Кстати, отменив свою "великую реформу", Макрон поспешил объявить о "перезапуске" Франции через сто дней, с марта по июнь 2023 года. И вновь неудавшиеся амбиции. В период с 16 марта по 3 мая, после того как был застрелен сбежавший от полиции подросток, Франция испытала очередную волну беспорядков. В пригороде Парижа и в около двадцати крупных городах появились анархисты из организации "Черный блок".

О-ля-ля, как же мог глава МВД Франции упустить такой важный момент и не обвинить Азербайджан еще и провале "перезагрузки" Франции, о которой заявил Макрон?! Да, социологи же отмечают еще и рост рейтинга "Национального объединения" во главе с Марин Ле Пен. Сегодня ее партия числится первой среди политических партий во Франции, которая намерена участвовать в выборах в Европейский парламент в июне 2024 года, Месье Дарманен, куда вы смотрите? Давайте, обвините и в этом мою страну!

Кстати, совсем недавно, в марте, правительство Франции выработало план по сокращению дефицита госбюджета, который вырос до 5,5% ВВП. Ваш выход, месье Габриэль Атталь! Если глава МВД Франции лжет об Азербайджане, оценивая ситуацию в Новой Каледонии, то почему бы премьер-министру Франции не соврать о нашей стране, комментируя проблемы во французской экономике?! А еще, я жду, когда выступит глава МИД Франции Стефан Сежурне.

Весь мир увидел, что попытки макроновской Франции играть роль главного судьи в российско-украинской войне, провалились. Франция президента Макрона много говорит, но гораздо меньше иных, в том числе стран Балтии, делает для помощи Украине. Эти страны выделяют Украине куда больше оружия и финансовой помощи, если исходить из ее соотношения к ВВП данных государств, чем Франция. Так что и тут у Парижа наметилось фиаско.

Такое же, как было зафиксировано в попытке Макрона изменить позицию Китая в российско-украинской войне. И что теперь, ждать нам, когда месье Эммануэль самолично обвинит в этих своих провалах официальный Баку?! Не удивлюсь, кстати, если и до такого маразма дойдет. Что до реального положения дел, то официальный Пекин куда более дорожит отношениями с Азербайджаном, чем с Францией. Кроме того, Азербайджан уже доказал, что пользуется уважением в Украине, в России, в Израиле, в Иране, в странах Восточной Европы, в ГУАМ и СНГ. А про отношение к Азербайджану в странах тюркского мира и говорить не стоит.

Ничем подобным макроновская Франция похвастаться не может. При нынешнем президенте Пятой Республики она растеряла уважение и в Европе, и в Азии, и в Африке. И вот, теперь у нее проблемы в Новой Каледонии, во французской колонии. Это, в реальности, всего лишь одно из звеньев цепи провалов Макрона на посту президента Франции. И его попытки поддержать оккупацию Арменией 20% территории Азербайджана, его последующие, поразительной наглости, потуги играть роль посредника в переговорном процессе между Баку и Ереваном - тоже звенья этой цепи. Азербайджан и Армения стали близки к миру, вопреки планам Парижа. Соответственно, огромную цепь из многочисленных провалов Макрона можно будет надеть на шею действующему президенту Франции, когда он покинет Елисейский Дворец. Ничего иного он не заслужил.