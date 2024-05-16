МВД Турции провело масштабную антитеррористическую операцию

- задержано более 200 человек

Министерство внутренних дел (МВД) Турции провело масштабную операцию против сепаратистской террористической сети, задержаны 239 подозреваемых в причастности к террористической деятельности.

Как передает Day.Az, об этом написал глава МВД Турции Али Ерликая на своей странице в соцсети Х.

По его словам, антитеррористическая операция была проведена одновременно в 22 провинциях страны.

Задержанные подозреваются в пособничестве доставке террористов в Турцию из-за рубежа незаконными путями, непосредственном участии в террористической деятельности, организации несанкционированных протестов, пропаганде терроризма посредством соцсетей и др.

Сообщается, что у некоторых задержанных также были изъяты оружие и боеприпасы.

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