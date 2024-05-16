Си Цзиньпин перечислил мировые угрозы

Односторонняя гегемония, блоковая конфронтация и политика силы являются угрозой миру и безопасности всех стран, заявил председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин в ходе совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным в Пекине, передает Day.Az со ссылкой на РБК.

"В сегодняшнем мире все еще свирепствует менталитет холодной войны. Односторонняя гегемония, блоковая конфронтация и политика силы напрямую угрожают всему миру и безопасности всех стран", - сказал он.

Си Цзиньпин призвал к "безотлагательному урегулированию палестино-израильского конфликта", а также решению палестинского вопроса на основе двух государственных формул. Он также отметил, что Китай и Россия "воспринимают политическое урегулирование как правильный путь решения украинского кризиса".

"Позиция Китая по этому вопросу последовательна и ясна, а именно: соблюдение норм и принципов Устава ООН, уважение государственного суверенитета и территориальной целостности всех стран и их рациональной озабоченности безопасностью", - сказал председатель КНР.

Он заявил о необходимости формирования "новой, сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры безопасности". "Китайская сторона надеется на скорейшее восстановление мира и стабильности на европейском континенте и готова продолжать свою конструктивную роль", - заключил Си Цзиньпин.

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