Названа цель Азербайджана по сокращению эмиссий к 2050 году

Одной из основных целей Азербайджана является сокращение эмиссий до 40 процентов к 2050 году.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила глава Департамента водорода и "зеленых" технологий Агентства возобновляемой энергии Азербайджана Рена Гумбатова во время выступления на панели проходящей в рамках конференции GSMA M360 Eurasia 2024.

Она упомянула, что на освобожденных от оккупации территориях предполагается создать зону с нулевым уровнем выбросов.

"Мы стремимся удвоить мощность и энергоэффективность возобновляемых источников энергии к 2030 году. На освобожденных территориях выгодно создание небольших гидроэлектростанций. Подобные станции будут введены в эксплуатацию в последующие годы.

Наряду с этим мы проводим и другие реформы. Планируется разработать атлас возобновляемых источников энергии страны. Мы сделали очень большие шаги в этом направлении. Уже составлена информационная система, которая будет полностью готова к использованию к 2026 году", - добавила она.

Отметим, что конференция при поддержке министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана, генеральным спонсором выступает Azercell проходит в Баку во второй раз.

В рамках мероприятия состоится обмен мнениями о самых актуальных тенденциях цифровой эпохи. В конференции примут участие международные и региональные эксперты, руководители компаний и представители регулирующих органов региона. Они расскажут о важности совместной деятельности всех участников рынка для ускорения цифровой трансформации как региона, так и других стран.

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