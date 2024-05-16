Мы готовы построить на освобожденных территориях агрогородок

В сельском хозяйстве большие программы, начиная от поставки сюда элитного скота, коров, прежде всего, для того, чтобы вы полностью удовлетворили потребности в молоке, мясе крупного рогатого скота.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко в заявлении для прессы с Президентом Ильхамом Алиевым.

"Более того, на землях, которые вы освободили, особенно аграрных, мы готовы построить по белорусскому опыту агрогородок и всю инфраструктуру и создать рабочие места. То есть построить комплекс, а также помогать создавать фермерские хозяйства", - добавил Президент Лукашенко.