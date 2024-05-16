Представители Красного Креста посетили находящихся под арестом в Баку армянских сепаратистов

В мае сотрудники Международного Комитета Красного Креста (МККК) вновь посетили лиц армянского происхождения, содержащихся в заключении в Азербайджане.

Об этом в четверг Day.Az сообщила руководитель отдела по связям с общественностью представительства МККК в Азербайджане Илаха Гусейнова.

Согласно сообщению, с задержанными были проведены личные встречи и созданы условия для общения их со своими семьями.

Было отмечено, что в соответствии со своим мандатом МККК оценивает обращение и условия содержания этих лиц. МККК также создает условия для восстановления или продолжения контактов этих лиц со своими семьями. В соответствии с процедурами МККК, наблюдения и рекомендации относительно посещений передаются и обсуждаются только с задержавшей стороной.

Отметим, что по уголовному делу, расследование которого продолжается совместной следственной группой, состоящей из сотрудников Генпрокуратуры и Службы госбезопасности Азербайджана, к ответственности привлечены в общей сложности 15 членов сепаратистского режима. В разные годы Генеральной прокуратурой в отношении этих лиц были возбуждены уголовные дела, они были объявлены в международный розыск. После проведенных в прошлом году антитеррористических мероприятий локального характера в Карабахе правоохранительные органы арестовали и доставили в Баку бывших так называемых "президентов" сепаратистского режима Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Араика Арутюняна, бывшего так называемого "министра иностранных дел" Давида Бабаяна, а также бывшего так называемого "председателя парламента" Давида Ишханяна, генералов Леву Мнацаканяна, Давида Манукяна и бывшего так называемого "государственного министра" Рубена Варданяна.

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