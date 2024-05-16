https://news.day.az/tourism/1660632.html Самолет с сотнями пассажиров совершил аварийную посадку - ФОТО - ВИДЕО
Самолет с сотнями пассажиров совершил аварийную посадку - ФОТО - ВИДЕО
Самолет авиакомпании Garuda Indonesia с сотнями пассажиров на борту совершил аварийную посадку из-за пожара в двигателе. Об этом передает Day.Az со ссылкой на The Independent.
Уточняется, что инцидент произошел с Boeing 747-400, направлявшимся из индонезийского города Макасар в Медину, Саудовская Аравия. После того как в одном из двигателей произошло возгорание, воздушное судно вернулось в аэропорт.
Представители перевозчика сообщили, что после посадки все 450 пассажиров и 18 членов экипажа были благополучно эвакуированы, в результате инцидента никто не пострадал.
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