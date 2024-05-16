В Баку возбуждено уголовное дело в отношении должностного лица

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Главным управлением по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре Азербайджана, сотрудник представительства главы Исполнительной власти Гарадагского района города Баку по Локбатанскому территориальному округу Гасанов Бахтияр Рафиг оглу был задержан с поличным при получении взятки.

Как сообщили в четверг Day.Az в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана, предварительным расследованием были выявлены серьезные подозрения в получении Бахтияром Гасановым в качестве взятки денежных средств в различных суммах от отдельных граждан для оказания содействия в получении разрешения на строительство частных жилых домов на земельных участках, расположенных в поселке Локбатан.

"По данному факту возбуждено уголовное дело.

В ходе обыска, проведенного в служебном кабинете Б.Гасанова, были обнаружены и изъяты доказательства, имеющие значение для дела.

На основании собранных доказательств, ходатайства следственного органа о предъявлении Бахтияру Гасанову обвинения по статье 311.3.2 (повторное получение взятки) Уголовного кодекса Азербайджана, представления прокурора, осуществлявшего процессуальное руководство предварительным расследованием, решением суда избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В настоящее время по уголовному делу продолжается следствие для установления точного круга других виновных", - говорится в сообщении ведомства.

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