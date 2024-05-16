На проспекте Азадлыг ограничено движение транспорта

Из-за пожара в магазине на проспекте Азадлыг в Насиминском районе Баку ограничено движение автомобилей в направлении станции метро "28 Мая".

Об этом Day.Az сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана.

В качестве альтернативного маршрута водителям рекомендуется использовать улицы Самеда Вургуна и Джейхуна Гаджибейли.

Отметим, что пожар произошел в цветочном магазине "Ag çiçəyim".

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