https://news.day.az/society/1660448.html На проспекте Азадлыг ограничено движение транспорта - ФОТО
На проспекте Азадлыг ограничено движение транспорта - ФОТО
Из-за пожара в магазине на проспекте Азадлыг в Насиминском районе Баку ограничено движение автомобилей в направлении станции метро "28 Мая".
Об этом Day.Az сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана.
В качестве альтернативного маршрута водителям рекомендуется использовать улицы Самеда Вургуна и Джейхуна Гаджибейли.
Отметим, что пожар произошел в цветочном магазине "Ag çiçəyim".
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