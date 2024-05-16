https://news.day.az/culture/1660657.html Двум азербайджанским театрам присвоен статус "национальный"
Двум азербайджанским театрам присвоен статус "национальный"
Кабинет министров Азербайджанской Республики присвоил Азербайджанскому государственному театру юного зрителя и Гянджинскому государственному драматическому театру статус "национальный", сообщили Day.Az в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.
Новый статус станет стимулом для деятелей, работающих в этих театрах, которые действуют уже много лет и имеют свои творческие традиции.
В настоящее время продолжается работа в направлении укрепления материально-технической базы государственных театров.
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