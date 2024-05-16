Генсек НАТО обсудил покушение на Фицо с вице-премьером Словакии

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по телефону обсудил с вице-премьером Словакии Робертом Калиняко покушение на премьер-министра страны Роберта Фицо.

Как сообщает Day.Az, об этом генсек сообщил в соцсети X.

По словам Столтенберга, в разговоре с Калиняко он выразил солидарность с Фицо и народом Словакии.

"Атака на премьер-министра 0 это нападение на наши демократии и общества. Мы должны объединить усилия по поддержке наших ценностей", - написал генсек НАТО.

Отметим, что стрелявшему в премьер-министра Словакии Роберта Фицо, сегодня предъявили обвинения в умышленном убийстве - ему грозит срок от двадцати пяти лет тюрьмы до пожизненного.

Сам Фицо находится в реанимации, врачи всю ночь и утро боролись за его жизнь. Впрочем, состояние здоровья политика медики и сейчас оценивают как критическое.

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