Генсек НАТО обсудил покушение на Фицо с вице-премьером Словакии
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по телефону обсудил с вице-премьером Словакии Робертом Калиняко покушение на премьер-министра страны Роберта Фицо.
Как сообщает Day.Az, об этом генсек сообщил в соцсети X.
По словам Столтенберга, в разговоре с Калиняко он выразил солидарность с Фицо и народом Словакии.
"Атака на премьер-министра 0 это нападение на наши демократии и общества. Мы должны объединить усилия по поддержке наших ценностей", - написал генсек НАТО.
Отметим, что стрелявшему в премьер-министра Словакии Роберта Фицо, сегодня предъявили обвинения в умышленном убийстве - ему грозит срок от двадцати пяти лет тюрьмы до пожизненного.
Сам Фицо находится в реанимации, врачи всю ночь и утро боролись за его жизнь. Впрочем, состояние здоровья политика медики и сейчас оценивают как критическое.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре