Стала известна причина ограждения территории вокруг парка "Хагани" в Баку

Кадры, на которых запечатлено железное ограждение вокруг парка "Хагани" (бывший Молоканский сад), расположенного на пересечении улиц Хагани, Гоголя, Расула Рзы, У.Гаджибекова в Баку, вызвали широкие обсуждения в социальных сетях.

Как сообщили в четверг в ответ на запрос Day.Az в пресс-службе Исполнительной власти города Баку, причина установки железных ограждений на данном участке связана с работами по благоустройству.

"На основе разработанного специального проекта осуществляется благоустройство сада "Хагани" и прилегающих территорий. В рамках работ, проводимых на основании обращений жителей, территория парка будет расширена и передана в пользование пешеходов", - говорится в сообщении ведомства.

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